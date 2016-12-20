النفط يستقر في تداولات ضعيفة قبل موسم العطلات

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في تداولات ضعيفة قبل عطلات نهاية العام مع بدء المستثمرين في تصفية مراكز وسط توقعات بعدم تكوين مراكز جديدة حتى بداية عام 2017.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاث سنتات عن مستوى إغلاق أمس إلى 54.98 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 15 سنتا إلى 51.97 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إنهم بدأوا في تسوية مراكزهم قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

ونتيجة لهذا ومع غياب أنباء رئيسية محركة للأسعار قالوا إن من المرجح أن تظل تعاملات الأسواق ضعيفة هذا الأسبوع.

وقال مات ستانلي سمسار الوقود لدي فريت لخدمات المستثمرين في دبي

“اعتقد أننا يمكن أن نقول بكل تأكيد أنه حتى تظهر أي أنباء مهمة فإن الأسعار سوف تصعد إلى نطاق بين 54 و56 دولارا للبرميل لخام برنت حتى نهاية العام.”

وساهمت تقارير صادرة في وقت متأخر أمس الاثنين أفادت أن صادرات النفط الخام السعودية انخفضت بواقع 176 ألف برميل يوميا

في أكتوبر تشرين الأول في دعم الأسواق في البداية

لكن ذلك التأثير تبدد في وقت لاحق بسبب زيادة الصادرات السعودية من منتجات الوقود المكررة.