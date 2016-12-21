القبض على 4 أشخاص قاموا بالسطو على أسواق هايبر بنده بحائل

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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل من القبض على 4 سعوديين قاموا بالسطو المسلح على أسواق هايبر بنده، والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي (٢٦٩٥٥٢) ريالًا.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه بناء على البلاغ الذي تلقته دوريات الأمن بعد

منتصف ليلة يوم الأحد ١٤٣٨/٣/١٩هـ من أحد حراس أمن أسواق هايبر بنده بمدينة حائل عن تعرض السوق لسطو مسلح من

قبل شخصين ملثمين، حيث قاما بتقييده والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي (٢٦٩٥٥٢) ريالًا.

وتابع، أنه أسفرت نتائج التحقيق في هذه الجريمة عن القبض على المتهمين بارتكابها وعددهم (٤) أربعة سعوديين تتراوح أعمارهم بين ٢١ و٢٣ عامًا

وتم ضبط الأموال التي استولوا عليها ومسدس بحوزتهم

حيث يتم استكمال إجراءات التحقيق معهم، والوقوف على ارتباط أي منهم بالجرائم المماثلة

وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة حائل.