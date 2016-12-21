المملكة تؤكد على موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر

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أكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة

بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة

ومن خلال تعاونها مع المجتمع الدولي، وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.

جاء ذلك في كلمة المملكة في النقاش المفتوح بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع)

ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد.

وقال السعد : ” إن اجتماعنا اليوم هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم

وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال

وتتأثر جميع البلدان تقريباً بذلك سواء كانت من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد

وأشار إلى أنه بسبب كثرة الصراعات في العديد من المناطق فقد نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة

ونظراً لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها واستصدار القوانين الرادعة لهذه

الجريمة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية “.

وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة العربية السعودية بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)

إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص

ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا

إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

وبين نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية

في عام 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم

التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص

القانونية التي تحظر هذه الممارسات وتعمل على معاقبة مرتكبيها

مشيراً إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة وعضوية عدد من

الجهات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها

ووضع التوصيات التي تضمن عدم وقوع تجاوزات ضد الفئات المستهدفة من الاتجار بالأشخاص

وتكليف هيئة حقوق الانسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات

والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة.

وأضاف السعد أن مهام اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تتلخص في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار

بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة

التي ينتمي إليها بحسب جنسيته أو مكان إقامته أو إلى أي دولة أخرى متى طلب ذلك

والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك

ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا

وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا، وإعداد البحوث، وجمع المعلومات، والقيام بالحملات الإعلامية والمبادرات

الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته

والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والاحصائيات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى انضمام المملكة إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه

وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و 182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 المعدلة ببروتوكول.

وقال السعد إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر

خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع

حيث أنه وبكل أسف استغل مرتكبوا هذه الجريمة الحاجة الماسة للضحايا

وحالتهم الإنسانية المزرية التي أرغموا على العيش بها والتعامل مع ظروفها

متنازلين في كثير من الأحيان عن كرامتهم وإنسانيتهم

فوجدوا أنفسهم ضحية للذئاب البشرية التي نهشت أجسامهم واسترخصت كرامتهم لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الكلمة على موقف المملكة الثابت الرافض

لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة

من خلال تكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة بسنها للقوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها

وأيضاً من خلال تعاونها الدؤوب مع المجتمع الدولي للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر

وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.