الذهب يرتفع مع نزول الدولار من أعلى مستوى في «14» عاماً

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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء معوضا خسائره التي تكبدها في وقت سابق مع نزول الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما الذي لامسه في الجلسة السابقة.

و زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1135.83 دولار للأوقية (الأونصة)

بعدما انخفض 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 بالمئة أيضا ليصل إلى 1138.10 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 103.140

بعدما لامس المؤشر 103.65 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي

وأشار إلى ثلاث زيادات جديدة في العام المقبل.

وقد يؤدي ارتفاع الفائدة العام القادم إلى تعزيز الدولار بما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية

مثل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.10 دولار للأوقية

بعدما بلغت الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ 11 أبريل نيسان عند 15.59 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.40 دولار للأوقية

بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 662.50 دولار للأوقية

بعدما لامس أدنى مستوى له في نحو شهر ونصف الشهر عند 660.22 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.