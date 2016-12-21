إحباط يحبط تهريب أكثر من “100” ألف حبة كبتاجون
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تمكّن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة لتهريب (111,523) مائة وإحدى عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون حبة من حبوب “الكبتاجون” المخدرة عُثر عليها مُخبأة داخل إسطوانة غاز.
وقال مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه أثناء قدوم أحدى الشاحنات
تم الاشتباه بإسطوانة غاز مثبتة خلف صندوق العدة.
وأثناء تفتيش المكان عُثر على (111,523) مائة وإحدى عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون حبة “كبتاجون” المخدرة
كانت مخبأة داخل اسطوانة الغاز بعد تجهيزها لغرض التهريب
وذلك بقص الاسطوانة من القاعدة ووضع الحبوب بداخلها واستحداث قاعدة حديدية مثبتة بمسامير
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وتبذل الجمارك السعودية جهوداً كبيرة لمنع دخول تلك المهربات وغيرها من الممنوعات
ومواكبة تطور طُرق التهريب والتصدي لها من خلال التدريب
وبناء القدرات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن من آفة المخدرات وغيرها من الممنوعات.
التصنيف: محليات
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