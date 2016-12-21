أمير جازان يوجه بالتحقيق في مشادة رجل الأمن والشاب السعودي

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وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بفتح تحقيق عاجل في واقعة المشادة التي نشبت بين أحد رجال الأمن وشاب سعودي وسط مدينة جازان، لكشف ملابسات الموضوع بكل دقة وحيادية.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبياء علي بن موسى زعله، على أن أمير المنطقة يحرص على كرامة

المواطنين والمقيمين، وعدم تعرضهم لأي تجاوزات بحقهم

وقال “إنه لا يرضى مطلقًا بخروج أي فرد مدنيًّا كان أم عسكريًّا عن مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة “.

وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأسبوع الماضي مقطع فيديو يرصد مشادة عنيفة

بين أحد رجال الأمن وشاب سعودي حيث أثار الفيديو موجة استياء كبيرة بين المتابعين

وطالبوا بضرورة الوقوف على تفاصيل الواقعة، ومحاسبة المخطئ عن وقوع مثل هذه المشاهد أمام المارة