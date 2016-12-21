العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

أم تركت رضيعتها في المنزل .. فنهشتها الجرذان

0 تعليق 95 مشاهدة
أم تركت رضيعتها في المنزل .. فنهشتها الجرذان
شارك عبر واتساب

حادثة مأساوية وقعت في منزل في مدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا اذ تركت أم رضيعتها وحيدة في المنزل

 لتعود لتواجه أسوأ شيء تتوقعه في حياتها بعد أن نهشت الجرذان جسد الطفلة التي تبلغ من العمر 3 أشهر فقط.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأم التي تقطن في جوهانسبرغ تركت رضيعتها بالمنزل من أجل حضور حفلة.

 وخلال غياب الأم، اقتحمت الجرذان المنزل وهاجمت الرضيعة ونهشت جسدها الغض حتى فارقت الحياة.

وعندما عادت الأم وجدت أمامها المشهد المروع، قبل أن تعتقلها الشرطة بتهمة الإهمال والتسبب في مقتل رضيعتها.

الى ذلك اشار أحد الجيران الى ان “الجرذان انتزعت لسان الرضيعة وعينيها وأصابعها، وأحدثت إصابات عميقة في جسدها”.

الوسوم:,

التصنيف: دولية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق