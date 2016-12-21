أم تركت رضيعتها في المنزل .. فنهشتها الجرذان

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حادثة مأساوية وقعت في منزل في مدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا اذ تركت أم رضيعتها وحيدة في المنزل

لتعود لتواجه أسوأ شيء تتوقعه في حياتها بعد أن نهشت الجرذان جسد الطفلة التي تبلغ من العمر 3 أشهر فقط.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأم التي تقطن في جوهانسبرغ تركت رضيعتها بالمنزل من أجل حضور حفلة.

وخلال غياب الأم، اقتحمت الجرذان المنزل وهاجمت الرضيعة ونهشت جسدها الغض حتى فارقت الحياة.

وعندما عادت الأم وجدت أمامها المشهد المروع، قبل أن تعتقلها الشرطة بتهمة الإهمال والتسبب في مقتل رضيعتها.

الى ذلك اشار أحد الجيران الى ان “الجرذان انتزعت لسان الرضيعة وعينيها وأصابعها، وأحدثت إصابات عميقة في جسدها”.