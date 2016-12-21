حملة أمنية توقع بـ(18) مخالف وتضبط مصنع خمور متكامل بمحافظة بيش

شارك عبر واتساب

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان،من القبض على (١٨) مخالفًا من الجالية الإفريقية، بينهم نساء، وضبط مصنع متكامل للخمور بمحافظة بيش.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن موقع

مشبوه يتواجد به عدد من اﻷفارقة فقد تم تشكيل فريق متخصص من شرطة محافظة بيش وإدارة التحريات وقوة المهام والواجبات

مع المجاهدين وحرس الحدود، والقيام بحملة أمنية مع ساعات الصباح الأولى بالموقع والمواقع المشبوهة الأخرى بالمحافظة، ما

أسفر عن الإطاحة بـ١٨ مخالفًا من الجالية الإفريقية، بينهم نساء.

وأضاف الزهراني أن الفريق اﻷمني قام بتطويق أحد المواقع المشبوهة، ومداهمته، وضُبِطَ بداخله مصنع متكامل للخمور عثر به

على كميات كبيرة من العبوات الجاهزة المعدة للترويج بلغ عددها ١٢٠ عبوة سعة ٢٠ لترًا، إضافةً إلى كميات مقطرة وجاهزة في

٦ برك، وأعداد كبيرة من أكياس السكر وأسطوانات الغاز وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع

وتم إحالتها جميعًا لجهة الاختصاص.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر الدويسي، أن الحملات متواصلة، لافتًا إلى أن فريق العمل الأمني وأبناء جازان معًا

للقضاء على أوكار المفسدين، والقبض عليهم، ليسلم المجتمع من سمومهم.