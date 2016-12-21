المالية: إعلان ميزانية المملكة غداً

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أعلنت وزارة المالية أن يوم غد الخميس سيكون موعداً لإعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها في تويتر: “‏غداً إن شاء الله سيتم إعلان‫ميزانية 2017، ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة”.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية طرحت خطة التحول الوطني “رؤية السعودية 2030”

وهي خطة واسعة تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط.

وتسعى المملكة في رؤيتها 2030، إلى خطط طموحة، بتنويع مصادر الدخل

وتحقيق تنمية للموارد البشرية، وتطوير قدرات الشباب وتوطين الوظائف، وتعزيز المعرفة في الطاقة المستدامة.