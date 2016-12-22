النفط يواصل ارتفاعه في آسيا

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واصلت اسعار النفط في آسيا ارتفاعها الخميس بعد تراجع تلى نشر ارقام غير مشجعة تتعلق بالاحتياطي الاميركي.

وربح سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم فبراير 15 سنتا ليبلغ 52,64 دولارا في

المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم فبراير، فقد ارتفع 18 سنتا وبلغ سعره 54,64 دولارا.

وكانت ارقام وزارة الطاقة الاميركية اشارت الى ان المخزونات الاميركية ارتفعت بمقدار 2,3 مليون برميل في الاسبوع الذي انتهى

في 16 ديسمبر، بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا في هذا المخزون.

وقال جيفري هالي المحلل لدى مجموعة “اواندا” المالية “على الرغم من كل شىء، على الرغم من هذا الاقبال على البيع،

تبقى اسعار النفط الخفيف والبرنت في نهاية الاسبوع بمستوى الايام الماضية”.

واضاف ان “التوجه الاسبوعي ما زال بناء ويوحي بتوجه الى الارتفاع في مرحلة ما بعد (اتفاق) اوبك”

وساهمت اوبك الى حد كبير في انعاش الاسعار عبر الاعلان عن اتفاقين على خفض العرض

احدهما بين الدول الاعضاء فيها في نوفمبر والثاني مع الدول غير الاعضاء في الكارتل مطلع ديسمبر.

ويفترض ان يدخل الاتفاقان حيز التنفيذ مطلع يناير.

وكانت اسعار النفط اغلقت على تراجع الاربعاء.

وخسر سعر برميل النفط الخفيف 81 سنتا دولار الى 52,49 دولارا في سوق المبادلات في نيويورك.

اما سعر برميل البرنت فقد تراجع 89 سنتا ليبلغ 54,46 دولارا في لندن.