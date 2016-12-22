الإطاحة بعصابتي غسل الأموال والقمار

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تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة صبيا من اﻹطاحة بعصابتين آسيويتين تمتهنان غسل اﻷموال والقمار

وذلك في كمين محكم بعد الاشتباه بنشاطهم المشبوه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه توفرت معلومات عن مجموعة من الآسيويين

يمارسون نشاطا مشبوها بالسوق الداخلي بصبيا فتم إعداد كمين محكم مما أسفر عن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون

بجمعها من أبناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع إلكتروني وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة.

وكشف أنه تم ضبط مجموعة أخرى تمتهن لعب القمار فتم اتخاذ مايلزم وإحالتهم رفق اﻷوراق لجهة الاختصاص.