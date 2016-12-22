مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي قبالة نجران

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قتل العشرات من ميليشيات الحوثيين بينهم قيادي، وأصيب آخر، إضافة إلى مقتل العشرات من الانقلابيين

وذلك في عملية تصدي القوات السعودية المشتركة فجر اليوم الخميس

لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح قبالة مركز سقام في منطقة نجران.

كما أسفرت العملية عن تدمير منصات قذائف وموقع لتخزين الذخائر والأسلحة، واستمرت عملية التصدي نحو 3 ساعا

وبدأت العملية طبقاً لـ(العربية) عندما رصدت الأجهزة المعلوماتية والرقابية عناصر من الميليشيات التابعة للحوثيين والمخلوع صالح

يحاولون تخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن

فيما بدأت مدفعيات ومروحيات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساندة طيران التحالف

الذي كان يقوم بقصف صفوف ومركبات الميليشيات من الخلف