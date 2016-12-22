الأخضر لكرة القدم ينهي عام 2016 بالمركز 54 .. والأرجنتين الأول عالمياً

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أنهى المنتخب السعودي لكرة القدم عام 2016 بالتقدم إلى المركز (54) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر ديسمبر لعام 2016 م .

وحصد الأخضر (605) نقطة علماً أنه كان في المركز (56) الشهر الماضي

وكان الأخضر في المركز الـ(80) بداية عام 2016 ليكون صعوده فقط منذ بداية العام (26) مركزاً

نظير النتائج التي قدمها في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وضعته على صدارة المجموع في مرحلة الذهاب.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية

حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا .

في حين تصدر المنتخب الأرجنتيني المنتخبات العالمية بالمركز الأول ثم البرازيل ثانياً

بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف

وحل منتخب تشيلي في المركز الرابع ، يليه منتخب بلجيكا في المركز الخامس ثم منتخب كولومبيا في المركز السادس ،

وفرنسا في المركز السابع ، والبرتغال ثامنا ، والاوروجواي تاسعا ، ومنتخب إسبانيا في المركز العاشر .