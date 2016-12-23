هوندا تزود مركباتها بخاصية القيادة الذاتية

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بدأت وحدة البحث والتطوير بشركة هوندا موتور، محادثات رسمية مع مشروع وايمو التابع لشركة ألفابت، لإضافة تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى مركباتها.

وستوفر هوندا مبدئيا مركبات معدلة لاستيعاب تكنولوجيا وايمو للقيادة الذاتية

وستنضم تلك المركبات إلى أسطول وايمو الخاضع حاليا لاختبارات في أربع مدن أمريكية.

وكانت جوجل قد حولت في الآونة الأخيرة مشروعها للسيارات ذاتية القيادة إلى مشروع منفصل أطلق عليه اسم وايمو

يعمل تحت مظلة شركة ألفابت لاستثمار الأبحاث القيمة للشركة وسط منافسة شرسة على أسبقية تدشين سيارات ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج.