جمرك البطحاء يحبط تهريب أكثر من 17 ألف زجاجة خمر
شارك عبر واتساب
أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب (17.154) زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.
وقال مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا: “قَدِمت للجمرك شاحنة خاصة بنقل البضائع قام المراقب الجمركي بتحويل
الشاحنة إلى ورشة الأمن الجمركي بعد الاشتباه بها، حيث عُثر فيها على (17.154) زجاجة خمر”.
وأضاف: “كانت مُخبأة ضمن إرسالية “منظفات سائلة” حيث تم وضعها داخل كراتين
ووضع عِلب المنظفات عليها لغرض التمويه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وتقف الجمارك السعودية بكل قوة أمام مثل هذه المحاولات التي تهدف لتمرير الخمور وغيرها من الممنوعات.
التصنيف: محليات
التعليقات