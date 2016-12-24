هيئة أموال القاصرين تعتمد (20) مشروعًا في الميزانية الجديدة

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اعتمدت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، ميزانية لـ 20 مشروعا من مشاريع الخطة الاستراتيجية للهيئة لهذا العام

وشددت على ضرورة سرعة تسليم البيانات والمعلومات الخاصة بالتقرير السنوي

والطلب من الادارات ابداء الرأي حيال وثيقة انجاز، والتي يتم من خلالها انجاز المعاملات بشكل سريع

وناقش الاجتماع الشهري للهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا

عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال حيث تحدث في بداية اللقاء الاستاذ فيصل الخليفة عن اعداد ميزانية الهيئة السنوية

والابواب التي وزعت عليها، الى جانب تخصيص ميزانية ل 20 مشروعا من مشاريع الخطة الاستراتيجية للهيئة لهذا العام.

ووشدد الاجتماع على ضرورة سرعة تسليم البيانات والمعلومات الخاصة بالتقرير السنوي

والطلب من الادارات ابداء الرأي حيال وثيقة انجاز، والتي يتم من خلالها انجاز المعاملات بشكل سريع

وضرورة الا تتأخر؛ والذي يتراوح بين ساعات معدودة وثلاثة ايام لكل معاملة حسب اهميتها.

بالاضافة الي اعتماد البريد الالكتروني بين جميع مسئولي الهيئة كوسيلة تواصل رسمية داخل الهيئة.