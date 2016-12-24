كتابات العدل تنفذ (176) ألف عملية على صكوك عقارية

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أجرت كتابات العدل في جميع أنحاء المملكة في غضون 54 يوم عمل، 176933 عملية على الصكوك العقارية، خلال الفترة منذ غرة محرم للعام الجاري حتى 15 ربيع الأول المنصرم.

وتضمنت العمليات التي أجرتها كتابات العدل عشرة أنواع، تصدرتها الإفراغات

حيث بلغت 54586 لصكوك عقارية، تلاها تسجيل مستند إنابة بواقع 32895 إنابة

وجاء بعدها عمليات فرز الصكوك التي بلغت 20217 عملية.

وسجلت كتابات العدل خلال العام الجاري 19274صكوك قديمة

فيما حدثت 17516 صكوك بالنظام الشامل، وبلغت صكوك المنح 6494 منحة

بينما سجلت كتابات العدل ملكية 6284 عقار دون صك.

وبلغ إجمالي الصكوك التي تم تعديلها 4754 صكا

وأما ما تم رهنه من العقارات خلال ذات الفترة لم يتجاوز الـ 3900 صك عقاري

فيما أصدرت كتابات العدل 2998 صكا لدمج العقارات.

وعلى مستوى المناطق تصدرت الرياض من حيث عدد العمليات التي أجرتها كتابات العدل في المنطقة بـ44591 عملية

وحلت منطقة مكة المكرمة ثانية بـ 39039 عملية، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع 28943 عملية.