سامسونج تطلق أول شاشة منحنية تعمل بتقنية كوانتوم دوت

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أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق أحدث منتجاتها في مجال الشاشات ذات المواصفات المتقدمة، وهي شاشة CFG70

وقالت الشركة أن الشاشة تتميز بتصميمها المخصص لعشاق الألعاب ذات المستوى المتقدم “إذ تقدم جودةً غير مسبوقة في

الصورة ومجموعة من الخصائص التي يبحث عنها عشاق الألعاب الرقمية”.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت عن الشاشة للمرة الأولى خلال فعالية “جيمز كون 2016″

وتعد CFG70، التي تأتي بقياسين: 24 و 27 بوصة، أول شاشة منحنية

تعمل بتقنية “النقاط الكمومية” (كوانتوم دوت)، ما يعني تقديم 125% من ألوان طيف sRGB.

وأكدت الشركة أن الشاشة قادرة على إنتاج مستوى تباين تصل نسبته إلى 3000:1

الأمر الذي يتيح إظهار التفاصيل الدقيقة في رسوميات الألعاب التي لم يكن من الممكن رؤيتها سابقًا

سواء استخدم اللاعب إعدادات السطوع العالية أو الداكنة.

وأشارت سامسونج الي أنها تطبق تقنيات صديقة للبيئة في تصميم الشاشة

ونفت استخدام مادة الكادميوم على الإطلاق.

وتتوفر الشاشة الجديدة في متاجر سامسونج ولدى أهم الموزعين

بسعر يبلغ 1499 درهمًا إماراتيًا للشاشة بحجم 24 بوصة و1999 درهمًا للشاشة بحجم 27 بوصة.

وتعد شاشة CFG70 من سامسونج الشاشة الأولى على الإطلاق التي تتيح زمن استجابة للحركة يبلغ 1 ميللي ثانية

وذلك بفضل استخدام تقنية تخفيض تشوش الحركة، مع تقنية VA المتقدمة من سامسونج.

وبفضل زمن الاستجابة فائق السرعة للحركة، تقلل الشاشة الجديدة من التشويش الناجم عن الانتقال

بين الرسوميات والعناصر المتحركة، كما تسمح بتخفيض التشويش البصري إلى الحد الأدنى.

وتستفيد الشاشة الجديدة أيضًا من تقنية المزامنة الحرة AMD FreeSync عبر منفذ HDMI

والتي تتيح مزامنة معدل التحديث 144 هرتزًا للشاشة مع لوحة رسوميات AMD في حاسوب اللاعب.

ويعني هذا تقليل تشوه الصورة إلى الحد الأدنى مع تخفيض زمن الانتظار وتكرُّر عرض الإطارات

وهي العوامل التي تقلل من روعة تجربة اللعب وتسهم في إرهاق عين اللاعب.

ولتقديم تجربة استثنائية حتى مع أعقد الألعاب وأكثرها تقدمًا

تتوافق شاشة CFG70 مع معايير FPS و RTS و RPG و AOS

كما تخضع كل قطعة من هذه الشاشات إلى عملية معايرة دقيقة للغاية قبل أن تكون جاهزة للبيع، بحسب سامسونج

وقالت سامسونج إن شاشة CFG70 تتميز بتصميم Super Arena

مع مستوى الانحناء بواقع 1،800R بزاوية رؤية واسعة 178 درجة

بما يتوافق بمنتهى الدقة مع انحناء عين الإنسان.

وتضفي مجموعة مصابيح LED التي تتفاعل مع الصوت

والتي تأتي مجانًا مع الشاشة “إحساسًا بالحياة الواقعية تسمح للاعب بالتركيز

على ما يجري في الشاشة في جميع الأوقات.”