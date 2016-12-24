تونس تتسلم من السودان أبرز قيادات تنظيم “داعش “

شارك عبر واتساب

أعلنت الحكومة التونسية، عن استلامها من جمهورية السودان، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي المتورط في عمليات إرهابية في تونس وكان يستعد للانتقال من السودان إلى إيطاليا لتنفيذ عمليات إرهابية هناك.

وقال المتحدث باسم هيئة محكمة مكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح صحفي، إن تونس تسلمت، أمس

من السلطات السودانية معز الفزاني المتورط في قضايا إرهابية والذي يعد من أهم قيادات التنظيم الإرهابي “داعش”.

وأضاف السليطي بأن الفزاني، كان حلقة الوصل في شبكات استقطاب وتجنيد وتسفير الشباب والعناصر الإرهابية

التي يتم توجيهها إلى سوريا أو لتلقي تدريبات عسكرية في ليبيا ثم العودة إلى تونس

للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

وأكد السليطي أن الفزاني متورط في التخطيط لعملية متحف باردو الإرهابية

التي شهدتها العاصمة التونسية في 18 مارس 2015

ومحاولة تفجير قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير في 30 أكتوبر 2013.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به، وعهدت إلى الوحدات المختصة في الجرائم الإرهابية بمواصلة التحقيقات.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت القبض على معز الفزاني مؤخرا في السودان بمساعدة إيطاليا التي أدانته بتهمة القيام بأنشطة إرهابية فوق أراضيها

وأشارت ذات التقارير إلي أن زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي

كلفه بمغادرة ليبيا نحو إيطاليا للإشراف على خلية إرهابية هناك، استعدادا لتنفيذ بعض المخططات.

لكن الحكومة السودانية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمساعدة عناصر قامت بنقل معلومات عنه

إلى المخابرات الإيطالية والليبية والسودانية ما سهل عملية الإطاحة به.