اليمن.. الجيش والمقاومة يحرران مواقع استراتيجية في “نهم”

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تمكن الجيش الوطني والمقاومة في اليمن من تحرير ثلثي الحمراء والمدفون والتلال المجاورة لجبل القتب الاستراتيجي في جبهة نهم

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني طبقا لـ”العربية” إن المعارك في نهم على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً.

في غضون ذلك تفقد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم الشرعية بكافة المجالات.

وتدور معارك ضارية في نهم شرق صنعاء حققت فيها قوات الشرعية تقدماً في العديد من المواقع الاستراتيجية

وفي تعز سيطرت قوات الشرعية على مبنى مستشفى الكندي المحاذي لمعسكر التشريفات

الذي تدور في محيطه معارك شرسة، وتحدثت الأنباء عن مقتل القيادي الحوثي أبو عاصم وآخرين من الميليشيات.

كما حققت قوات الشرعية انتصارات كبيرة في الجبهة الشرقية لتعز

وأحبطت هجوماً شنته ميليشيات الحوثي وصالح على مواقعها في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز.

وتواصل قوات الشرعية في محافظة صعدة تقدمها بعد أن تمت السيطرة خلال الأيام الماضية

على جبل السنترال الذي يطل على مركز قيادة اللواء 101 مشاة، وباتت قوات الشرعية تبعد 70 كيلو مترا من مركز المحافظة.