ضبط وافدين شاركوا في حفل مختلط وظهروا في مقاطع فيديو بجدة

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تمكنت شرطة محافظة جدة، من القبض على عدد من الرجال والنساء، الوافدين من جنسية عربية، بعدما ظهروا في فيديو سجل حضورهم حفلا مختلطًا.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي

أن فريقًا أمنيًّا قام بتحليل محتوى الفيديو عقب تداوله على الشبكات الاجتماعية

لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين فيه.

وأضاف أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، تمكنت من تحديد مكان الحفل وشخصيات المشاركين

حيث تم ضبط عدد منهم (وافدين من جنسية عربية) وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص

وأكد أنه جار العمل على إحضار بقية المشاركين.