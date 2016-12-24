ارتفاع حاد لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا خلال نوفمبر

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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي

بأكثر من توقعات المحللين على خلفية الزيادة الكبيرة في مبيعات المساكن الجديدة في الغرب الأوسط.

وأشارت الوزارة في تقريرها أن المبيعات ارتفعت بنسبة 5.2% إلى ما يعادل 592 آلاف مسكن سنويا خلال نوفمبر الماضي

مقابل 563 ألف مسكن سنويا في الشهر السابق.

وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3%

إلى ما يعادل 580 ألف مسكن سنويا فقط.

وزادت مبيعات المساكن الجديدة في الغرب الأوسط بنسبة 43.8% إلى ما يعادل 92 ألف مسكن سنويا

في حين زادت المبيعات في الغرب بنسبة 7.7% إلى 154 ألف مسكن.

في المقابل تراجعت المبيعات في الجنوب بنسبة 3.1% إلى ما يعادل 313 ألف مسكن سنويا

واستقرت المبيعات في الشمال الغربي عند مستوى 154 ألف مسكن سنويا خلال الشهر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة بلغ خلال نوفمبر الماضي 305 آلاف دولار للمسكن الواحد

بارتفاع نسبته 0.9% مقابل 302 ألف دولار في أكتوبر الماضي وبانخفاض نسبته 3.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ويقدر عدد المساكن التي تم عرضها للبيع في نوفمبر الماضي بحوالي 250 ألف مسكن بما يعادل مبيعات 5.1 شهرا وفقا لمعدلات البيع الحالية.