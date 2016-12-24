الإطاحة بحَدَث “جاهر” بالتفحيط أمام دورية أمنية بالرياض

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بقائد مركبة عائلية ظهر في مقطع “فيديو” يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الأمن بالمنطقة، مستهتراً بسلامته وسلامة الآخرين، ومجاهراً بمخالفته.
وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة العقيد فواز بن جميل الميمان، أنّه “من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي
تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه أحدهم يقوم بقيادة مركبة عائلية يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الأمن
بمنطقة الرياض مستهتراً بسلامتة وسلامة الآخرين مجاهراً بمخالفته
وعليه عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقه على تحديد هوية قائد المركبة
وأسفرت التحريات عن ضبطه (حدث سعودي)”.
وأضاف الميمان: “وبمناقشته شفهياً أقر بممارستة التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض
بمركبة من نوع (إينوفا) تعود ملكيتها لوالدته، وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه” .
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض
وإحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص .
وأهاب “الميمان” بأولياء الأمور بملاحظة أبنائهم حرصاً على سلامتهم كي لا يقعوا تحت طائلة العقاب.