الإطاحة بحَدَث “جاهر” بالتفحيط أمام دورية أمنية بالرياض

جدة – البلاد

تتقدم مؤسسة البلاد للصحافة والنشر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.. بأجمل التهاني وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وإلى جميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية في كل مكان راجين من الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والأمن والاستقرار.

كما تتقدم (البلاد) لقرائها الكرام بخالص التهاني.. وتعتذر عن الاحتجاب ورقياً اعتباراً من يوم غد السبت 29 / 9 / 1438هـ الموافق 24 / 6 / 2017م وتعاود الصدور بتاريخ 6 / 10 / 1438هـ الموافق 30 / 6 / 2017م مع استمرار اصدارها إلكترونياً على موقعها www.albiladdaily.com .