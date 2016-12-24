جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب عامل أجنبي للمملكة

حاول أحد القادمين إلى المملكة عبر جمرك جسر الملك فهد إدخال “عامل أجنبي” بطريقة غير مشروعة

وذلك بإخفائه في مركبته التي كان يستقلها عند قدومه للمملكة إلا أن منسوبي الجمرك أحبطوا محاولته.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف ضيف الله العتيبي : قدمت للجمرك مركبة نوع “خصوصي”

وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على “عامل أجنبي” بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة

ولم يصرح عنه قائد المركبة.

مبينا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح العتيبي أن الجمرك أحبط العديد من محاولات تهريب الأشخاص عبر جمرك جسر الملك فهد.

مشيرا إلى أن الحضور الذهني المستمر لمنسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية

يقف سدا منيعا أمام مثل هذه المحاولات في مخالفة الأنظمة ودخول الأشخاص بطرق غير مشروعة.