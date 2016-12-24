شرطة أملج تنجح في كشف غموض عدد من القضايا الجنائية

تمكنت شرطة محافظة أملج بمنطقة تبوك، من كشف غموض عدد من القضايا الجنائية والإطاحة بالجناة، وإعادة مبلغ 200 ألف ريال لأحد المواطنين يبلغ من العمر (66 عامًا)، وعدد من الصكوك والأوراق المهمة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان، أنه” ورد بلاغ من أحد المواطنين يبلغ من العمر (66 سنة)

عن سرقة مبلغ مالي وقدره (200000) ألف ريال، وعدد من الصكوك والأوراق الهامة

وتم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص سعوديين تتراوح أعمارهم (21 إلى 24 سنة)

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة منزل المدعي أثناء غيابه عنه

والتدليل على موقع إخفاء المبلغ المسروق”، مبينًا أنه جرى إيقافهم رهن التحقيق.

وكشف “الغبان”؛ “ عن تمكن شرطة محافظة أملج إلقاء القبض على 3 جناة سعوديين (18- 20 سنة)

وذلك بعد دخولهم منزلًا لأحد المواطنين يقع مجاور لمحل لبيع الذهب

ومحاولتهم السرقة من خلال إيجاد فتحة بالجدار الفاصل بين المنزل والمحل”

وأكد أنه تم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترافوا بجريمتهم

وشوهدت آثار على جدار المحل المراد سرقته، وعليه جرى إيقافهم لاستكمال التحقيق.

من جانبه، ثمّن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي، هذه الجهود المثمرة والمميزة التي قامت بها شرطة محافظة أملج

وقدم شكره وتقديره لمدير شرطة المحافظة، المقدم هشام الغبان، وجميع من أسهم بهذه الإنجازات

متمنياً لهم التوفيق والاستمرارية على هذا النهج المشرف لرجال الأمن العام

وأن يكونوا عند حسن الظن دائماً، وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لجميع شرائح المجتمع.