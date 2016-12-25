بالصور.. انتشال جثة شاب غرق في مياه سد تندحه بخميس مشيط

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انتشلت فرق الدفاع المدني بخميس مشيط جثة شاب سعودي يبلغ من العمر 22 عاماً بعد غرقه في مياه سد تندحه غرق في مياه سد تندحه بخميس مشيط

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أنه وفي عصر يوم أمس

ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط

مفاده غرق شاب سعودي ٢٢ عاماً أثناء تنزهه مع أصحابه عند سد تندحه حيث غرق أثناء سباحته بمياه السد.

مشيرا الي أن فرق وغواصو الدفاع المدني باشروا أعمال البحث في محيط بحيرة السد في المكان المتوقع غرقه فيه

بعد مساءلة زملائه حول نقطة غرقه وعليه تمكن الغواصون من العثور عليه بعمق حوالي 9 أمتار تقريبا

وجرى انتشال الجثمان فيما تم تسليم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وحذر العاصمي من خطورة الاقتراب أو التنزه حولها أو السباحة في مثل هذه المواقع

حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة نظرا لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه

والذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به ومن ثم غرقه

فضلاً عن ما تحويه من صخور شديدة الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول.