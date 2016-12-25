27 فبراير المقبل الحكم النهائي بأدلة براءة السعودي خالد الدوسري

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كشف فريق الدفاع عن السجين السعودي بالولايات المتحدة خالد الدوسري، عن أن القضاء الأمريكي حدد يوم ٢٧ فبراير من العام المقبل موعداً للاطّلاع على أدلة البراءة الجديدة الخاصة بالدوسري التي ستحملها مذكرة الدفاع، وإصدار حكم نهائي بشأنها.

وأوضح المحامي سعود بن قويد في تغريدات دوّنها عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن القضاء الأمريكي أفسح المجال

بصورة أكبر لدفاع الدوسري لتقديم أدلة جديدة ، عقب قيامه بإمداد الدفاع مهلة

تبدأ من ١٧ يناير وحتى ١٣ فبراير من عام 2017؛ لإتمام مذكرة أدلة براءته وتقديمها للبت فيها خلال أسبوعين.

ونوه الماحي إلي أن هناك احتمالات تشير إلى قيام القاضي الأمريكي بالاستماع لفريق الدفاع والبت بما ورد بالمذكرة

وأكد أن أدلة فريق الدفاع الجديدة تحمل الطابع القانوني المقنع والطابع الإنساني كذلك.

وأشار إلى أن المتهم الدوسري يحتاج إلى رعاية صحية خاصة وهو ما يعكف الطبيب المعين من قبل فريق الدفاع على ذلك

مقدماً شكره لسفير المملكة في واشنطن الأمير عبدالله بن فيصل

لفتحه قناة تواصل معه بشكل مباشر من أجل القضية ودعمه المتواصل لفريق الدفاع.