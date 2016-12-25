مقيم يقتل مواطنًا ويدفن جثته داخل استراحته بجدة
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تمكن أفراد البحث الجنائي والتحريات بجدة من القبض على مقيم من جنسية عربية، أقدم على قتل مواطن أربعيني بعد أن أطلق النار عليه وقام بدفنه داخل استراحته.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة “العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي”: إن مركز النزلتين بشرطة محافظة
جدة تلقى بلاغ مواطن يفيد بتغيب شقيقه البالغ من العمر ٤٤ سنة
فورها تم تشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي؛ نظرًا للغموض وراء اختفائه.
وأضاف القرشي: أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من فك غموض تلك الحادثة
حيث أشارت التحريات الجنائية إلى وجود خلاف سابق للمتغيب مع شخص من جنسية عربية
فتم ضبطه ومواجهته بما توافر من معلومات؛ لكونه عمد إلى إخفاء جريمته.
وأشار الي أن المتهم أقر بإطلاق النار على صَدْر المتغيب من مسدس؛ مما أدى إلى وفاته
وقام بعد ذلك بدفنه داخل استراحته، وأرشد على موقع الجثة
حيث تم استخراجها من قبل الجهات المختصة وحفظت بثلاجة المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها
وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله تمهيدًا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
التصنيف: محليات
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