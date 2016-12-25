حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 342 كيلو حشيش ويضبط 7 متسللين
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تمكن حرس الحدود بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 342 كيلو من الحشيش، من خلال محاولات عدة من قبل المهربين، فيما جرى ضبط 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان
تمكنوا خلال الفترة من 18-24/ 3/ 1438ه من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.
مشيراً الي أنه رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان
وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية”.
وقال : “كان مجموع ما قبض عليه (342.4) كيلو جراماً وأربعة جرامات من الحشيش المخدر
وقد تمت إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات النظامية”.
التصنيف: محليات
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