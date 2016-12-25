بالفيديو.. تحول عرض عسكري إيراني إلى سخرية
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تحول عرض عسكري إيراني إلى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
بعدما فشل اثنان من القوات الخاصة في كسر إناء، خلال العرض.
وتداول ناشطون مقطع فيديو منشور على “يوتيوب” يظهر أحد أفراد القوات الخاصة محاولاً كسر إناء فخاري
إلا أنه فشل رغم إعادته المحاولة مرات، وسط حضور عدد من المسؤولين.
وبعد أن تدخل فرد آخر من القوات متداركاً الموقف، فشل هو الآخر في كسر الإناء على طريقة زميله
قبل أن يتم إنهاء العرض العسكري.
في الأثناء عبر ناشطون إيرانيون عن استياءهم من عرض للقوات الخاصة الإيرانية
بعدما تفشل في كسر بعض الأشياء التي جرت العادة في تحطيمها في ثوانِ في أي عرض عسكري
يحضره مسؤولون كبار في قطاعات عسكرية مختلفة
وقالوا أن ذلك الأمر يجعل من قوات بلادهم محطاً للسخرية والضحك من قبل المتابعين.
الوسوم:سخرية
التصنيف: دولية
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