الجيش التركي يقتل (12) من مسلحي داعش شمال سوريا
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أعلن الجيش التركي مقتل 12 من مسلحي تنظيم “داعش” في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سورية.
وأكد الجيش التركي في بيان له اليوم الأحد أن العملية العسكرية
التي تجريها قوات المعارضة السورية مستمرة بدعم جوي وبري من القوات التركية، وذلك للسيطرة على الباب.
وأكد البيان أن “الاشتباكات بين قوات المعارضة السورية ومسلحي داعش في محيط الباب
أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين من التنظيم، واثنين من عناصر المعارضة وإصابة آخر بجروح”.
وأوضح أن “القوات المسلحة التركية قصفت بالأسلحة الثقيلة 134 هدفًا للتنظيم الإرهابي في المدينة”
وأشار الي أن “القوات الجوية التركية قصفت ستة أهداف تابعة لداعش في محيط الباب
أدت إلى تدمير ست مقار ومقتل تسعة إرهابيين”.
التصنيف: دولية
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