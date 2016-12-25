غداً.. طرح العملات المعدنية والورقية الجديدة للتداول

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تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” غدا الاثنين الموافق لـ26 ديسمبر 2016 طرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول.

وسيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً

بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة ، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون

من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد دشنت في 13 ديسمبر الجاري

الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار “ثقة وأمان”.

وتضمن الاصدار فئات جديدة منها هللة واحدة و5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالين المعدني بالإضافة إلى العملات الأساسية.