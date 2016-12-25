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تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على (5 ) جناة ( ثلاثة سعوديين ووافدين يماني وسوداني الجنسية ) تورطوا في سرقة أجهزة ومعدات طبية تقدر قيمتها بعدة بملايين من مستشفى جازان العام بتاريخ 20/3/1438.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض

تلقت معلومات من شرطة منطقة جازان تشير الى سرقة أجهزة و معدات طبية من البرج الطبي التابع لمستشفى جازان العام

وقيام احد الجناة سوداني الجنسية بتحميل المسروقات في شاحنة والتوجه بها الى مدينة الرياض .

وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت باتخاذ جملة من الاجراءات البحثية العاجلة

بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة ، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم السوداني وضبطه بعد تتبع

الشاحنة، وبسماع اقواله اقر قيامه بتخزين المسروقات بمشاركة وافد يماني الجنسية وشخصين اخرين سعوديي باحد

المستودعات بحي السلي ، ومن خلال كمين محكم تم القبض على جميع المتهمين داخل المستودع وعثر بحوزتهم على

الأجهزة والمعدات الطبية المبلغ عن سرقتها.

وأوضح أنه تم التحفظ على المتهمين جميعا والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبه

لإكمال اللازم بحقهم حسب الإختصاص