مناطق المملكة تجذب مليوني سائح في إجازة منتصف الفصل الدراسي

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جذبت السياحة المحلية في مناطق المملكة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لعام 1438 نحو (2) مليون سائح بنسبة انخفاض (11 %) مقارنة مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في عام 1437

حيث قدر إنفاقهم بحوالي (1.9) مليار ريال بنسبة نمو (14 %) عن ذات الفترة العام الماضي

بمتوسط إنفاق (987) ريالا للشخص الواحد بالرحلة بنسبة نمو (28 %) عن نفس الإجازة من عام 1437.

وكـشف تقرير حول الحركة السياحية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

كشف أن قيمة إنفاق السياح القادمين للمملكة الذين قدر عددهم بـ (283) ألف سائح خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول

بنسبة انخفاض (46 %) عن إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 1437

بلغت (1.2) مليار ريال بنسبة انخفاض (47.3 %) لنفس الفترة من العام السابق

بمتوسط إنفاق (4.535) ريالا للشخص الواحد بالرحلة بانخفاض قدره (2.26 %).

وأشار التقرير إلى أن المتوسط العام لإشغال الغرف في الفنادق خلال شهر نوفمبر 2016

الذي وافق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول 1438 بلغ (67.3 %)

حيث جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بنسبة (79.3 %) بمتوسط سعر للغرفة (373) ريال

ثم منطقة الرياض (78.3 %) بمتوسط سعر للغرفة (425) ريال

تليها المنطقة الشرقية (77.1%) بمتوسط سعر للغرفة (334) ريال.

وتوضح مؤشرات الحركة السياحية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول هذا العام أن المتوسط العام لإشغال الوحدات

السكنية المفروشة في المملكة خلال شهر نوفمبر وصل إلى (62.7 %)

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى بنسبة (79.3 %) بمتوسط سعر للغرفة 275 ريال

ثم منطقة الباحة (70.6 %) بمتوسط سعر للغرفة (231) ريال تليها منطقة جازان (67.7 %) بمتوسط سعر للغرفة (288) ريال.