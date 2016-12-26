توقعات بهطول أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين ، سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية.

وتنخفض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل والأجزاء الشمالية

من منطقتي الرياض والشرقية، ويتوقع تكوّن الضباب على شرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.

وأشار التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية

على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية

على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة

وسيبلغ ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما حركة الرياح على الخليج العربي، فستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة

فيما يبلغ ارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وستكون حالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.