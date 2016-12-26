كوريا تستعين بالجيش لإعدام الطيور في أسوأ انتشار للإنفلونزا

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استعانت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بالقوات المسلحة للمشاركة في أكبر عملية لإعدام الدواجن تشهدها على الإطلاق مع استمرار انتشار سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور وأمرت بذبح 1.6 مليون من الطيور في المناطق المتضررة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في بيان أنه بذبح الدفعة الأخيرة من الطيور

يرتفع إجمالي عدد ما تم ذبحه إلى 26 مليونا خلال انتشار المرض الذي تأكد للمرة الأولى في 18 نوفمبر.

وبعد ظهور الحالات الأولى اتخذت إجراءات صحية لكن الفيروس انتشر.

وكان جيش كوريا الجنوبية فيما سبق يحرس المنشآت المتأثرة بالمرض لكن وزارة الزراعة قالت إنه يساعد حاليا في إعدام الطيور

وتطهير المزارع لتسريع وتيرة عمليات الذبح.

وأضافت الوزارة أن استكمال إعدام الطيور الذي تم الإعلان عنه فيما سبق

كان يستغرق ما بين يومين وثلاثة أيام نتيجة لنقص القوة البشرية.

وبعد الانتشار السريع لسلالة إتش5إن6 من الفيروس رفعت سول درجة التأهب لإنفلونزا الطيور

إلى أعلى مستوى ممكن للمرة الأولى.

وتأتي الاستعانة بالجيش وسط مخاوف من انتشار للفيروس في مختلف أنحاء شمال شرق آسيا

بينما تسعى كل من اليابان والصين للحد من انتشار إنفلونزا الطيور.

وقالت الوزارة إن أكثر من 78 في المئة من الطيور التي تم ذبحها في كوريا الجنوبية من الدجاج.

ولم ترصد سول أي حالات إصابة بشرية منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني بينما أكدت الصين وقوع أول حالتي وفاة بين البشر بسلالة إتش7إن9 من إنفلونزا الطيور.