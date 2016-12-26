العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إحباط تهريب 4 كيلوغرامات ذهب بالرياض

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إحباط تهريب 4 كيلوغرامات ذهب بالرياض
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أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض محاولتين لتهريب 4 كيلوغرامات من الذهب المشغول، عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة.

وقال مدير عام جمرك المطار سلطان الفهيد إن رجال الجمارك أحبطوا تلك الكمية من الذهب من خلال محاولتين

حيث عُثر أولاً مع أحد القادمين للمملكة على 2 كغم من الذهب المشغول

كانت مخبأة أسفل ملابسه الداخلية بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء

وعثر أيضاً على 2 كغم أخرى من الذهب المشغول كانت مخبأة بذات الطريقة مع مسافر آخر.

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التصنيف: محليات

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