إحباط تهريب 4 كيلوغرامات ذهب بالرياض
شارك عبر واتساب
أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض محاولتين لتهريب 4 كيلوغرامات من الذهب المشغول، عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة.
وقال مدير عام جمرك المطار سلطان الفهيد إن رجال الجمارك أحبطوا تلك الكمية من الذهب من خلال محاولتين
حيث عُثر أولاً مع أحد القادمين للمملكة على 2 كغم من الذهب المشغول
كانت مخبأة أسفل ملابسه الداخلية بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء
وعثر أيضاً على 2 كغم أخرى من الذهب المشغول كانت مخبأة بذات الطريقة مع مسافر آخر.
التصنيف: محليات
التعليقات