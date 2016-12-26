العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضبط شابين خرجا برفقة فتاة متبرجة بالرياض

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ضبط شابين خرجا برفقة فتاة متبرجة بالرياض
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تمكنت شرطة الرياض من ضبط شابين سعوديين خرجا برفقة فتاة متبرجة، بعد بلاغ تلقاه مركز شرطة الصحافة بالواقعة.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان إن العملية تمت في إطار التعاون المشترك

بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة.

وأوضح أن مركز شرطة الصحافة تلقى بلاغاً مفاده خروج فتاة متبرجة مع شابين يستقلان مركبة من نوع “كرايزلر”

وبعد التثبت من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الاجراءات البحثية أسفرت عن ضبط الشابين (سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر ) وأقرا بالخروج مع الفتاة.

وأكد الميمان أنه جرى إيقاف الشابين وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

التصنيف: محليات

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