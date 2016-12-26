الاطاحة بوافدين تخصصوا في سرقة أبراج الاتصالات بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثمانية وافدين متهمين بسرقة بطاريات أبراج الاتصالات.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: ” أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقات بكافة أنوعها

فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بلاغات حوادث سرقة بطاريات الجهد الكهربائي

لأبراج شركات الاتصالات و المولدات الكهربائية المشغلة لها”.

وقال : “بناء عليه؛ تم وضع خطة أمنية مناسبة أسفرت عن توافر معلومات

تشير إلى تورط مجموعة أشخاص من الجنسية الباكسستانية والأفغانية بالوقوف خلف تلك الحوادث”.

وتابع “من خلال كمين محكم أسفرت الجهود عن القبض تباعاً على ثمانية وافدين (ستة باكستانيين وأفغانيين)

جميعهم في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقوالهم الأولية أقروا بالتخطيط المسبق لسرقة ثلاثين بطارية بمنطقة الرياض

وسبعين بطارية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم موزعين الأدوار فيما بينهم، وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المسروقات.

وفي سياق آخر كشف الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة

من ضبط ثلاثة جناة ( سعوديين وفلسطيني/ جميعهم في العقد الثالث من العمر) إثر قيامهم مجتمعين بالتخطيط المسبق

لارتكاب 9 حوادث، تمثلت في استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الشخصية وتكسير زجاج السيارات

وسرقتها أثناء وقوفها موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

وأكد أنه جرى إيقافهم جميعاً لكشف مدى علاقتهم بحوادث السرقات الأخرى المقيدة ضد مجهول وتحريز المضبوطات

وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.