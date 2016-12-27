عدد سكان الرياض يصل إلى 8 ملايين نسمة

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية في تغريدة لها، أمس الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وصول عدد سكان منطقة الرياض إلى 8 ملايين نسمة.

وكشفت نتائج الإحصاء أن عدد السعوديين منهم بلغ 4.5 مليون نسمة، يشكل الذكور منهم 2.3 مليون نسمة

والإناث 2.2 مليون نسمة. بينما بلغ عدد المقيمين 3.4 مليون نسمة

يشكل الذكور منهم 2.3 مليون نسمة والإناث 1.06 مليون نسمة.

ووفقاً للبيانات الرسمية فإن عدد سكان المملكة وصل إلى 31.742.308 نسمات، بحسب تقديرات العام الحالي 2016.

وكانت هيئة تطوير منطقة الرياض قد أجرت إحصاء سابق في العام 2010 لعدد سكان الرياض

أظهر أن عدد سكان المنطقة بلغ 4.878.723 نسمة.