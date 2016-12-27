بالفيديو.. أم يائسة تُلقي ابنها في خزان مياه ليلاً لمدة ساعتين وينجو

تمكن طفل ألقته أمه اليائسة في خزان للمياه من الطفو لمدة ساعتين قبل أن تسمع صرخاته شرطية.

ووفقاً لموقع ذا ميرور فإن الأم المطلقة براندون غيتاهي من كينيا ألقت بولدها الذي يبلغ من العمر عام واحد في الخزان بعد عجزها عن رعايته.

وفور رحيلها تاركة الطفل ليغرق حتى الموت، تمكن الأخير من النجاة بسبب معطفه

الذي انتفخ بفعل المياه وتحول إلى واق سمح له بالطفو وحال دون غرقه.

ولحسن الحظ كانت الرقيب روث تشيبتون تمر بجوار سد شينغا، في كينيا، فسمعت صرخات طفل من بعيد

فهرعت متتبعة الصوت وعندما حددت مصدره ألقت بنفسها في الخزان لتنقذ الطفل.

وإنتشر فيديو الشرطية الذي صورته زميلة كانت برفقتها وهي تخاطر بحياتها لإنقاذ الرضيع

بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها المتابعين بالبطلة فيما عبروا عن استيائهم الشديد من والدة الطفل .

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الأم، ونقلت الطفل براندون إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة.

ويعتبر سد شينغا هو أكبر خزان للمياه في مقاطعة نييري الزراعية شمال نيروبي.