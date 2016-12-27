الجوازات: إلغاء جواز السفر عند التأخر عن استلامه بعد «90» يوماً

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر أبشر بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي قاموا بتحديدها لاستلام جوازاتهم .

وكشف مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد أنه قد تم تحديد مدة 90 يوماً كحد أقصى لاستلام

جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً

وقال “بعد انقضاء هذه المدة دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه سيتم إلغاء جواز السفر مما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم”.

وأضاف “عند رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز سفره فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد

وفقاً لجميع متطلباتها نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة” .

ودعا العقيد السعد المواطنين الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعودي بخدمة واصل

والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر الجديدة التي تم إصدارها لأول مرة إلى عناوينهم الوطنية.

وأضاف أنه بالنسبة للجوازات المجددة فإنه يلزم مراجعة إدارات الجوازات التي حددها المواطن

عند طلب التجديد إلكترونياً وذلك لتدقيق الجواز السابق .