ضبط شابين اعتديا على وافد وسلباه تحت تهديد السلاح بجازان

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تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من اﻹطاحة بشابين في العقد الثاني من العمر أعتديا على وافد وسلباه تحت تهديد السلاح .

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أن مركز شرطة شمال مدينة جازان تبلغ من قبل أحد

الوافدين عن تعرضه للاعتداء من قبل شخصين وسلب ما بحوزته من نقود

وأضاف “رغم شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة ومركبتهم فقد تم تمرير البلاغ للفرق اﻷمنية العاملة بالميدان

ما أسفر عن ضبطهما في وقت قياسي بجوار أحد المراكز التجارية بمدينة جازان.

وأضاف الزهراني بأنه تم أحضار الوافد وتعرف على الجانيين مشيراً إلى إحالتهما رفق أوراق القضية لجهة الاختصاص.