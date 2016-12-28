القبض على مواطن أطلق النار على مركبة وافد بخوعاء

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تمكنت شرطة الجوف من القبض على مواطن عشريني؛ قام بإطلاق النار على مركبة وافد في أثناء سيره على طريق خوعاء.

وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس؛ عن تقدُّم وافد آسيوي لمركز شرطة قارا، ببلاغ عن قيام شخصٍ

بمحاولة إيقافه في أثناء سيره بمركبته على طريق خوعاء

وبعد رفضه الوقوف قام بإطلاق النار باتجاهه، وأصاب الزجاج الأمامي للسيارة، ولم يُصَبْ المبلّغ بأيّ أذى.

وأضاف النومس “تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من خلال تكثيف التحريات من التعرُّف على الجاني (مواطن عشريني)

وتمّ القبض عليه والعثور على السلاح الناري المستخدم، وجرى إيقافه

وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص

مؤكداً أن شرطة منطقة الجوف بالمرصاد لكل مَن يحاول العبث بأمن وسلامة المواطن والمقيم.