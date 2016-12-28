الجيش اليمني يبدأ عملية تحرير واسعة في مأرب

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شنّ طيران التحالف العربي غارات جوية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدفت كلاً من معسكر ضبوة وغارات أخرى على قرية عمد جربان، التابعة لمديرية سنحان معقل المخلوع صالح. فيما بدأ الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن، اليوم، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين

استهدفت غارات التحالف طبقاً لـ”العربية” معسكر ريمة حميد بسنحان، وأفاد شهود عيان أن الغارات تركزت على نطاق مديرية سنحان

جنوب العاصمة صنعاء، حيث تحتوي على مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب للانقلابيين.

من جهة أخرى قُتل 17 من ميليشيات الحوثي وصالح في معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي إن الجيش الوطني مسنوداً بطيران التحالف

حرر منطقة “كيال الرباح”، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات

فيما قتل اثنان وجرح 5 من الجيش والمقاومة الشعبية.

وذكر الشندقي أن طيران التحالف قصف مواقع الميليشيات بالقرب من نقيل بن غيلان

ودمر 3 عربات عسكرية ومدرعة وقتل وجرح من كان على متنها.

كما تمكنت قوات الشرعية وبمساندة جوية من طيران التحالف من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة شبوة

وكبدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وحرر الجيش الوطني نقطتي العلم والسليم الاستراتيجيتين بمديرية عسيلان بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين.

وبدأ الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن، اليوم، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين.

وقالت مصادر محلية إن العملية العسكرية تستهدف تحرير منطقتي المخدرة وهيلان ومركز مديرية صرواح غرب المحافظة من الإنقلابيين.

وتتزامن الحملة العسكرية مع حملات مشابهة انطلقت خلال اليومين الماضيين

في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي شبوة شرق البلاد، حققت نجاحات كبيرة واستعادت العديد من المناطق.