بالفيديو.. طالب يثير الرعب بسلاح «رشاش» داخل مدرسة في «تثليث»

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أطلق أحد طلاب مدارس محافظة تثليث في منطقة عسير، النار على منسوبي ومبنى المدرسة إثر مشاجرة بين مجموعة طلاب.

ورصدت كاميرات المراقبة المتواجدة بالمدرسة ، لحظة دخول الطالب بـ”رشاش” إلى المدرسة وإطلاقه الرصاص، دون وقوع إصابات.

ووثقت كاميرات المراقبة حالة من الزعر والهلع أصابت زملائه الطلاب والمعلمون

أثناء رفعه سلاح من نوع “رشاش” إلى الأعلى بهدف الابتعاد عنه قبل أن يخرج مسرعاً، رُغم محاولات إثنائه.

وسجلت كاميرا أحد المكاتب لحظة دخول معلم بالسلاح

لكن الطالب أسرع خلفه لينتزع السلاح من المعلم بالقوة، ثم يخرج به إلى فناء المدرسة مهددًا زملاءه مرة ثانية

ما دفع بعضهم لسرعة السيطرة عليه وانتزاع السلاح منه

ونجحت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في القبض على الطالب

الذي أطلق النار والإطاحة بآخرين متورطين في المضاربة الجماعية.

وكان المتحدث الإعلامي باسم “تعليم بيشة” إبراهيم عواض الشمراني؛ قال أمس أنه: “وقعت مشاجرة جماعية بين مجموعة

من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث, ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على منسوبي المدرسة, ولم يُصَبْ أحدٌ”.

مشيرا إلي أن الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المتسبّبين في المشاجرة, كما يجري (تعليم تثليث) متابعة الموضوع”.