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صادرت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف، خلال حملة مكثفة على محالّ بيع النحاسيات ومستلزمات الفحم بأنحاء المدينة، كمية كبيرة من الجراك والمعسل بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التبغ الذي يباع في أكياس والسجائر.

وقد شارك برنامج مكافحة التدخين بصحة الطائف في تنفيذ الحملة على محالّ بيع النحاسيات، حيث اتضح مخالفة بعضها للنشاط من خلال بيع كميات كبيرة من الجراك والمعسلات مجهولة المصدر والموضوعة في أوعية وعبوات.

وصادرت اللجنة التي نفذت الحملة عدة أنواع من المعسل منتهي الصلاحية، قبل إتلافها وتحرير محاضر بذلك.

وكشفت اللجنة أنها ستواصل جولاتها الرقابية على محالّ بيع النحاسيات بكل المواقع في الطائف والضواحي؛ بهدف منع المخالفات والتجاوزات التي تؤثر على الصحة العامة، والحد من مخالفة النشاط المصرح به.

وشددت على أنها لن تتهاون في ضبط أي مخالفة من شأنها التأثير على صحة المستهلك، حيث سيتم تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المحل.