شرطة دبي تطلق نظامًا ذكيًّا للتنبؤ بالجريمة قبل وقوعها

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أطلقت شرطة دبي، نظامًا ذكيًّا جديدًا، يمكنه التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها، في إطار العمل على تسهيل عمل الشرطة وأجهزة التحري الأخرى.

وأعلنت شركة SIME ، أن شرطة دبي طوّرت برمجيات خاصة للتنبؤ بالجريمة

حيث يتم تحليل أنماط من قواعد بيانات الشرطة في محاولة لاكتشاف متى وأين من المرجح حدوث الجريمة.

تستخدم البرمجيات وفقًا لشركة SIME. “خوارزميات متطورة”، من أجل بناء التوقعات حول الجريمة، وتتسم البيانات الناتجة بأنها “دقيقة للغاية”

ويمكن للتكنولوجيا الحديثة الذكية، تنبيه فرق الدوريات في الأحياء التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل الشرطة، وذلك من أجل منع وقوع الجريمة.

ويمكن إدخال النظام الذكي في كاميرات المراقبة لإرسال تنبيهات إلى الشرطة في حال وجود شخص ضمن زقاق مظلم

ويتصرف بطريقة غير طبيعية، ما قد يشير إلى إمكانية وقوع جريمة ما.

وقال سباندان كار، رئيس قسم نظم المعلومات في SIME، إن البرنامج فريد من نوعه

من حيث القدرة على تمييز الأنماط المعقدة من السلوك الإجرامي بدقة

وإن التحليلات الدقيقة إلى جانب تنبؤات ضباط الشرطة من ذوى الخبرة، سيخلق قوة هائلة لردع الجريمة.