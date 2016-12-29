“الإسكان” توقع اتفاقية لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية

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وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري تصميم وإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخرا.

وتستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليا ودوليا

للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان

بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم

الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم

يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات.

وأشارت إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم وتيسير إجراءاتهم

لتنفيذ مزيدًا من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.

واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين القدرة المالية للشركات وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع

وحجمها والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني “إسكان”.

مؤكدة إطلاعها على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها

بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين

وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة

مبينا أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.