بوتين رداً على عقوبات أمريكا: لن ننحدر إلى مستوى دبلوماسية “المطبخ”

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات الجديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بانها خطوات غير ودية، واستفزازية، وقال إنها تهدف إلى مزيد من تقويض العلاقات بين الجانبين.

وأضاف في بيان له “نحتفظ بحق الرد، نحن لن ننحدر إلى مستوى دبلوماسية “المطبخ” غير المسئولة

واتخاذ مزيد من الخطوات نحو استعادة العلاقات الروسية الأمريكية سيكون بناء على أساس السياسة

التي سوف يتم اتخاذها من قبل إدارة الرئيس ترامب.

وأعرب الرئيس الروسي عن أسفه لحقيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما

“ستنهي عملها بهذه الطريقة، التي فرضت فيها عقوبات إضافية ضد روسيا”.

وقال : نحن لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين. ونحن لن نطرد أحد.

و نحن لن نحظر على أسرهم وأطفالهم استخدام أماكن الراحة المعتادة لهم في أيام العطل ورأس السنة الميلادية.

وعلاوة على ذلك، أدعو جميع أولاد الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في روسيا، إلى شجرة السنة الجديدة وعيد الميلاد في الكرملين.